Le storie di Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di domani (Di giovedì 1 luglio 2021) Le storie di Quarto Grado torna su Rete4 domani, venerdì 2 luglio. Si parlerà di Saman Abbas e dei nuovi indagati nel caso di Denise Pipitone Venerdì 2 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con "Le storie di Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso a Novellara (Reggio Emilia). Chi indaga pensa che la giovane sia stata uccisa dallo zio, perché si opponeva al matrimonio combinato, in Pakistan, con un ...

