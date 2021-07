(Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo un anno di isolamento forzato,torna ai ragazzi;al 4il festival "Dominio Pubblico - la città agli under 35 - riempie la capitale con gli appuntamenti di, una ...

Advertising

Affaritaliani : Le staffette artistiche di Sottovuoto a Roma fino al 4 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : staffette artistiche

askanews

Dopo un anno di isolamento forzato, Roma torna ai ragazzi; fino al 4 luglio il festival "Dominio Pubblico - la città agli under 35 - riempie la capitale con gli appuntamenti di Sottovuoto, una ...... ledella polizia e le ammiraglie, il guardarsi attorno e vedere al posto di compagni o ... ma un viaggio lento e attento attraverso le migliaia di bellezze paesaggistiche edel ...Roma, 1 lug. (askanews) - Dopo un anno di isolamento forzato, Roma torna ai ragazzi; fino al 4 luglio il festival 'Dominio Pubblico - la città ...(Adnkronos) - Roma, 30 giugno 2021.Dopo il debutto con Margherita Vicario e le sue “bambine ribelli” da sold out, Claudia Marsicano, Premio Ubu 2017 come miglior interprete italiana under35 e fondatri ...