Le persone contagiate da Covid-19 dopo il vaccino rischiano meno di sviluppare forme gravi di malattia (Di giovedì 1 luglio 2021) (foto: Unsplash)Nessun vaccino anti-Covid può affermare di offrire una protezione del 100%, ma sembra non solo che i casi di Covid-19 tra persone vaccinate siano pochi, ma anche che in media l'infezione causi sintomi più lievi e scompaia più in fretta. A sostenerlo, dalle pagine del New England Journal of Medicine, sono i dati di due studi statunitensi su quasi 4mila persone: Az Heroes (Arizona Healthcare, Emergency Response and Other Essential Workers Surveillance) e Recover (Research on the epidemiology of Sars-Cov-2 in essential response personnel).

