Le ossa di Dante | il prete beffò i nazisti

Ravenna 1944, erano destinate al Pantheon di Berlino. Don Mesini, avvertito in tempo, le sostituì con resti presi da una tomba abbandonata di FRANCO GABICINella primavera del 1944 a Ravenna, flagellata dalla Seconda guerra mondiale, soldati tedeschi delle SS trafugano lediAlighieri per portarle in Germania. Hitler aveva ordinato all'architetto Albert Speer di costruire un mausoleo per ospitare le spoglie di alcuni grandi scrittori. Oltre a, ...Ravenna 1944, erano destinate al Pantheon di Berlino. Don Mesini, avvertito in tempo, le sostituì con resti presi da una tomba abbandonata ...Nella primavera del 1944 a Ravenna, flagellata dalla Seconda guerra mondiale, soldati tedeschi delle SS trafugano le ossa di Dante Alighieri per portarle in Germania. Hitler aveva ordinato all'archite ...