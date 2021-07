Lazio, Lotito saluta Lulic: la lettera è commovente (Di giovedì 1 luglio 2021) Senad Lulic non sarà più un calciatore della Lazio. Il capitano biancoceleste saluta il club dopo 10 anni, è stato un punto di riferimento per compagni e tifosi, una vera e propria bandiera. Le parti hanno deciso di non rinnovare il contratto per la prossima stagione, la conferma è arrivata direttamente dal presidente Lotito. Il numero uno biancoceleste ha pubblicato una lettera d’addio nei confronti del calciatore. “La Società Sportiva Lazio saluta con grande affetto Senad Lulic. Sono stati dieci anni splendidi insieme. Dieci anni in cui Senad ha messo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 luglio 2021) Senadnon sarà più un calciatore della. Il capitano biancocelesteil club dopo 10 anni, è stato un punto di riferimento per compagni e tifosi, una vera e propria bandiera. Le parti hanno deciso di non rinnovare il contratto per la prossima stagione, la conferma è arrivata direttamente dal presidente. Il numero uno biancoceleste ha pubblicato unad’addio nei confronti del calciatore. “La Società Sportivacon grande affetto Senad. Sono stati dieci anni splendidi insieme. Dieci anni in cui Senad ha messo ...

