Lavoro: Spada (Assolombarda), 'non abbiamo sentore licenziamenti, intesa buona' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Non abbiamo sentore di politiche di licenziamento che partiranno da oggi. Anzi, almeno nella nostra regione, c'è un clima permeato sulla crescita e sulla voglia di assumere". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, parlando con i giornalisti dello sblocco dei licenziamenti al termine dell'assemblea dell'associazione industriale. "L'intesa raggiunta tra Governo e parti sociali è un'intesa buona e tutti gli strumenti che ci sono in grado di garantire i lavoratori che perderanno il posto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - "Nondi politiche di licenziamento che partiranno da oggi. Anzi, almeno nella nostra regione, c'è un clima permeato sulla crescita e sulla voglia di assumere". Lo ha detto il presidente di, Alessandro, parlando con i giornalisti dello sblocco deial termine dell'assemblea dell'associazione industriale. "L'raggiunta tra Governo e parti sociali è un'e tutti gli strumenti che ci sono in grado di garantire i lavoratori che perderanno il posto di ...

Lavoro: Spada, occupazione non si crea per decreto, riformare ammortizzatori La migliore garanzia per il lavoratore deve stare nella forza della sua professionalita' e non nell'ancoraggio a un determinato posto di lavoro'. Tuttavia, ha aggiunto Spada, 'il sistema delle ...

Milano: Assolombarda, 'lavoriamo insieme per centro Rai, Tub e Olimpiadi' Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a Milano, ad esempio in Arexpo con Mind, deve essere replicata anche in futuro, secondo il presidente di Assolombarda Ale ...

