(Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Negli ultimi provvedimenti del governo ci sono molte dellefatte dal Pd a tutela deie per il sostegno dellee dei cittadini. Misure che nascono dalla linea del dialogo che abbiamo sempre promosso". Lo ha detto ai tg Simona, presidente dei senatori del Pd. "Serve - ha continuato- un grande patto sociale per il rilancio del Paese".

TV7Benevento : Lavoro: Malpezzi, 'accolte proposte Pd per lavoratori e imprese'... -

