Lavoro giornalistico | nuovo contratto per testate periodiche e online locali

MILANO – Smart working e nuove professionalità, entra in vigore oggi, giovedì 1 luglio, il nuovo contratto di Lavoro giornalistico per le testate periodiche a diffusione locale e per le testate online locali. Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e Associazione Nazionale Stampa online (Anso) hanno sottoscritto ieri, mercoledì 30 giugno, il nuovo accordo che regolamenta il Lavoro giornalistico per i periodici ...

