Lavoro: Bonomi loda Draghi, parte un nuovo Patto per l’Italia (Di giovedì 1 luglio 2021) Carlo Bonomi, Presidente Confindustria, esprime grande soddisfazione per l'abilità e la fermezza che ha dimostrato il presidente Draghi nel confronto che ha portato all'avviso comune sul tema dei licenziamenti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 luglio 2021) Carlo, Presidente Confindustria, esprime grande soddisfazione per l'abilità e la fermezza che ha dimostrato il presidentenel confronto che ha portato all'avviso comune sul tema dei licenziamenti L'articolo proviene da Firenze Post.

Concretezza e rigenerazione: la ricetta di Assolombarda per la ripartenza del Paese ... fortemente orientato e proiettato sul futuro", ha sottolineato Giuseppe Bonomi. "Anche solo allestire questo spazio in modo temporaneo e dargli nuova vita ha richiesto un lavoro enorme, fatto di ...

