Lavoro | Assolombarda | ' mercato ingessato da blocco licenziamenti'

(Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La crisi scaturita dalla pandemia "ha avuto un effetto pesante anche sull'occupazione in Lombardia" e "in una situazione così difficile, non aiuta undel, per troppo tempo, daldei". Lo ha fatto presente Alessandro Spada, presidente di, durante l'assemblea di2021. "I posti dinon si creano per decreto, ma con lo sviluppo economico e con la crescita delle aziende. E se vogliamo sostenere il cambiamento non possiamo imporre vincoli che impediscano di ...

... Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente; Carlo ... presidente Confindustria e Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per ile le ...Rimane critica la situazione del mercato del: sono193mila gli occupati in meno nel primo ... Sono questi alcuni dei dati evidenziati nel booklet economia a cura del Centro Studi di, ...Milano, 1 lug. (Adnkronos) - “Noi imprenditori, in questo momento, abbiamo il problema di aumentare e qualificare le persone. La soluzione sta ...Milano, 1 lug. (Adnkronos) - La crisi scaturita dalla pandemia "ha avuto un effetto pesante anche sull'occupazione in Lombardia" e "in una situazione così difficile, non aiuta un mercato del lavoro in ...