Lavoro: Assolombarda, 'aspettiamo con ansia riforma ammortizzatori Orlando' (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - “Noi imprenditori, in questo momento, abbiamo il problema di aumentare e qualificare le persone. La soluzione sta nell'accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali, delle politiche attive e della formazione professionale: i veri punti nodali per garantire l'occupabilità delle persone. aspettiamo con ansia che il ministro Orlando presenti il suo progetto di riforma". Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, parlando alla platea dell'assemblea, sottolineando che "è inaccettabile" il divario della spesa sostenuta per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - “Noi imprenditori, in questo momento, abbiamo il problema di aumentare e qualificare le persone. La soluzione sta nell'accelerare sulladeglisociali, delle politiche attive e della formazione professionale: i veri punti nodali per garantire l'occupabilità delle persone.conche il ministropresenti il suo progetto di". Lo ha detto il presidente di, Alessandro Spada, parlando alla platea dell'assemblea, sottolineando che "è inaccettabile" il divario della spesa sostenuta per ...

