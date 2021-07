Latina | concorsi truccati | arrestati dirigente Asl e segretario provinciale Pd

(Di giovedì 1 luglio 2021) IlAsl diClaudio Rainone e ildel Pd Claudio Moscardelli sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sui. Credit: Guardia di Finanza (Facebook)Lo scandalo deiAslcontinua a scuotere la città di. Questa mattina, giovedì 1° luglio, la Guardia di Finanza e la Squadra Mobile della Questura locale hanno posto in arresto ilAsl Claudio Rainone e ildel Pd, ...

Advertising

fattoquotidiano : Concorsi truccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di Latina. Misura cautelare anche per dirigente della… - MediasetTgcom24 : Latina, concorsi truccati: arrestato segretario provinciale Pd - SkyTG24 : Latina, concorsi truccati: arrestato il segretario provinciale del Pd - ALisimberti : RT @cjmimun: Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Con queste accuse la polizia e la GdF di Latina hanno arrestato il dirigente de… - ALisimberti : RT @73Orlando73: Ecco a voi il @pdnetwork Concorsi truccati, domiciliari per il segretario provinciale del #Pd di Latina Moscardelli e un… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina concorsi

Leggi Anchetruccati, arrestato il segretario provinciale del Pd di. Misura cautelare anche per dirigente della Asl locale Per le seconde dosi, invece, secondo la Fondazione, Pfizer e ...Questa mattina, personale della Guardia di Finanza e della squadra mobile della questura dihanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal gip ...Corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Con queste accuse la polizia e la Guardia di Finanza di Latina hanno proceduto agli arresti. L'inchiesta su presunti concorsi truccati corruzione segreta ...Per l'Antares ininfluente a questo punto l'ultimo incontro del girone previsto sabato prossimo contro la Roma 2020.