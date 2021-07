L’assistente di Volo su Sky, la dark comedy con Kaley Cuoco eroica party girl per sbaglio (recensione) (Di giovedì 1 luglio 2021) Allacciate le cinture, arriva L’assistente di Volo su Sky. La dark comedy tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian inaugura uno dei nuovi canali, Sky Serie, al via da oggi 1° luglio e incluso nell’abbonamento. Protagonista è Kaley Cuoco nei panni di un’assistente di Volo che di notte si trasforma in spericolata party girl. Dimenticate la frivola ma sarcastica Penny di The Big Bang Theory: ne L’assistente di Volo (titolo originale The Flight Attendant) l’attrice si trasforma completamente, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Allacciate le cinture, arrivadisu Sky. Latratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian inaugura uno dei nuovi canali, Sky Serie, al via da oggi 1° luglio e incluso nell’abbonamento. Protagonista ènei panni di un’assistente diche di notte si trasforma in spericolata. Dimenticate la frivola ma sarcastica Penny di The Big Bang Theory: nedi(titolo originale The Flight Attendant) l’attrice si trasforma completamente, ...

Advertising

statodelsud : L’Assistente di volo, il cast della serie tv con Kaley Cuoco al via su Sky Serie. FOTO - Pino__Merola : L’Assistente di volo, il cast della serie tv con Kaley Cuoco al via su Sky Serie. FOTO - dituttounpop : Stasera su @SkyItalia e @NOWTV_It debutta L'Assistente di Volo - #TheFlightAttendant in cui rivedremo Kaley Cuoco d… - SerieTvserie : L’Assistente di Volo, Sky Serie debutta con la vita spericolata secondo Kaley Cuoco - SerieTvserie : L’Assistente di Volo, la serie tv: l’incontro tra Cassie ed Alex -