L’assassino di Chiara resta in carcere, il gip: “Era lucido. Ha agito con ferocia inaudita” (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo il giudice potrebbe fare ancora del male a se stesso e anche agli altri. Chiesta una perizia psichiatrica. La famiglia: “Non c’è follia” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 luglio 2021) Secondo il giudice potrebbe fare ancora del male a se stesso e anche agli altri. Chiesta una perizia psichiatrica. La famiglia: “Non c’è follia”

Advertising

rep_bologna : Chiara Gualzetti, l'assassino e i demoni: quella visita mai fatta dal neuropsichiatra [dal nostro inviato Rosario d… - infoitinterno : L’assassino di Chiara resta in carcere, il gip: “Ha agito con ferocia inaudita” - aesposito25 : RT @Sfigatto: PER L'OMICIDIO DI CHIARA HANNO GIÀ INCOLPATO LE SERIE TV CHE GUARDAVA L'ASSASSINO. NON C'ENTRA NULLA CIÒ CHE GUARDI O LA MUSI… - kappaespada : RT @LaStampa: L’assassino di Chiara resta in carcere, il gip: “Ha agito con ferocia inaudita” - LaStampa : L’assassino di Chiara resta in carcere, il gip: “Ha agito con ferocia inaudita” -