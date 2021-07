L'assassino di Chiara Gualzetti: "La colpivo, ma non moriva. Mi ha stupito la resistenza del corpo umano" (Di giovedì 1 luglio 2021) Una “ricostruzione inoppugnabile per coerenza interna e riscontri esterni”, una storia “a dir poco raccapricciante, sia per i numerosi dettagli macabri e cruenti sia per la freddezza del racconto sia per il movente, che può apparire sotto certi aspetti incredibile e sotto altri estremamente inquietante”. Così si legge nella convalida del fermo per il 16enne indagato per l’omicidio della 15enne Chiara Gualzetti, ritrovata senza vita non lontano dall’abbazia di Monteveglio (Bologna). Il giudice che ha confermato il fermo ha accolto la richiesta della procura perché il ragazzo potrebbe uccidere ancora. A riportare i contenuti della confessione è il Corriere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Una “ricostruzione inoppugnabile per coerenza interna e riscontri esterni”, una storia “a dir poco raccapricciante, sia per i numerosi dettagli macabri e cruenti sia per la freddezza del racconto sia per il movente, che può apparire sotto certi aspetti incredibile e sotto altri estremamente inquietante”. Così si legge nella convalida del fermo per il 16enne indagato per l’omicidio della 15enne, ritrovata senza vita non lontano dall’abbazia di Monteveglio (Bologna). Il giudice che ha confermato il fermo ha accolto la richiesta della procura perché il ragazzo potrebbe uccidere ancora. A riportare i contenuti della confessione è il Corriere ...

