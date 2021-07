L’Arabia Saudita presenta il nuovo piano per la logistica (e la Borsa vola) (Di giovedì 1 luglio 2021) Le aziende saudite hanno visto esaudite le loro richiesta nella notte del 29 giugno quando il principe Mohammed Bin Salman ha lanciato il suo nuovo piano di sviluppo del settore della logistica nazionale denominato “Strategia nazionale per i trasporti e la logistica”, che si inserisce nell’ambito della Vision 2030. A testimoniarlo è il fatto che la mattina dopo, durante l’apertura delle contrattazioni della Borsa valori di Riad, l’indice di mercato Saudita ha superato il livello di 11.000 punti per la prima volta da settembre 2014. Mazen Al-Sudairi, capo del settore ricerca presso ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 luglio 2021) Le aziende saudite hanno visto esaudite le loro richiesta nella notte del 29 giugno quando il principe Mohammed Bin Salman ha lanciato il suodi sviluppo del settore dellanazionale denominato “Strategia nazionale per i trasporti e la”, che si inserisce nell’ambito della Vision 2030. A testimoniarlo è il fatto che la mattina dopo, durante l’apertura delle contrattazioni dellavalori di Riad, l’indice di mercatoha superato il livello di 11.000 punti per la prima volta da settembre 2014. Mazen Al-Sudairi, capo del settore ricerca presso ...

