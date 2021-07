L' allarme dell' Oms | l' Europa rischia una nuova ondata

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sale l’allerta inper la variante Delta, con l’Oms che lancia unsulla possibilità di unadel virus, spinta dai contagi che hanno ripreso a correre. Dopo dieci settimane di calma i casi hanno registrato la scorsa settimana un incremento del 10%, con la curva che è tornata a salire dopo oltre due mesi. E ora bisogna tenere la guardia alta, avverte il responsabile’Organizzazione mondialea sanità per l’, lanciando un appello a non allentare troppo le misure, per evitare gli errori’estate scorsa. A cominciare ...

