L’Aeroporto di Salerno impiegherà ancora tre anni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Teleborsa) –tredi attesa per fare del-Costa d’Amalfi il secondo scalo della Campania. Le opere di allungamento della pista fino a 2.200 metri partiranno il 30 luglio prossimo, mentre il primo volo è previsto nell’estate 2024. Questo il cronoprogramma dei lavori finanziati con 140 milioni di euro e realizzati da Gesac. Un’opera che consentirà l’atterraggio e il decollo di aerei commerciali per un’utenza potenziale pari a 5 milioni di passeggeri. Va ricordato che l’inizio delle attività per promuoveredirisale all’estate 1980, ad opera ...