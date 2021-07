Lady Diana, svelata la statua: cosa hanno fatto Harry e William (FOTO) (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel giorno del suo compleanno, Lady Diana è stata celebrata con una statua. Accanto a lei, i figli Harry e William. Lady Diana (GettyImages)Sono già passati 25 anni dalla tragica morte di Lady Diana. Oggi la principessa del popolo avrebbe compiuto 60 anni. A celebrare la sua nascita è stata ora eretta una statua, che la ritrae con gli amati figli Harry e William. I duchi, nonostante gli screzi interni alla famiglia reale britannica e alle incomprensioni, ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel giorno del suo compleanno,è stata celebrata con una. Accanto a lei, i figli(GettyImages)Sono già passati 25 anni dalla tragica morte di. Oggi la principessa del popolo avrebbe compiuto 60 anni. A celebrare la sua nascita è stata ora eretta una, che la ritrae con gli amati figli. I duchi, nonostante gli screzi interni alla famiglia reale britannica e alle incomprensioni, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lady Diana Lady Diana avrebbe compiuto oggi 60 anni: la fotostoria della principessa triste La giovinezza, il matrimonio naufragato con Carlo d'Inghilterra, la maternità, il suo impegno nel sociale: ecco le principali tappe della vita di Diana Spencer. Nata l'1 luglio 1961, appartenente a una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, la principessa morì all'età di 36 anni - il 31 agosto 1997 - in un incidente stradale a ...

"Se avessi saputo che era vero, le avresti portato via i figli" Su RTL, l'emittente televisiva germanica, saranno diffuse, in occasione del 60 compleanno di Diana, registrazioni audio inedite di Lady D. Signora Ludowig, lei e i suoi collaboratori vi siete ...

