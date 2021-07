Lady Diana | la principessa-icona oggi avrebbe compiuto 60 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021) I 60dila, morta il 31 agosto 1997,spento 60 candeline. La data assume un significato particolare, visto il momento complesso che sta vivendo la Royal Family e vista la tensione tra i 2 figli diD, William e Harry. Per tutti,è stata un’indiscussadi eleganza. Alcuni la chiamavano ‘ladel popolo’, altri preferivano utilizzare l’espressione ‘latriste’. Del resto, del suo matrimonio da favola con Carlo d’Inghilterra, ...

Radio3tweet : Una bambina alla quale era stato dato il nome dell'antica dea della caccia che alla fine si è rivelata la donna più… - fanpage : Oggi #LadyDiana avrebbe compiuto 60 anni, il suo mito non si è mai spento, tra celebrazioni che vanno dalle serie t… - Corriere : Lady Diana oggi avrebbe compiuto 60 anni: icona di stile e Principessa del popolo

La statua diinaugurata nei giardini di Kensington Palace è destinata a far discutere: perché è stato atteso il 1° ...D , la principessa triste , la principessa de l popolo . Tutti questi soprannomi raccontano chi era, come era vista e quanto fosse amata non solo dagli inglesi , ma da tutto il mondo . Madre devota di William e Harry e donna fortemente impegnata nel sociale ,D sarà ricordata oggi ...Una delle tante abitudini poco consone a una principessa che, dicono i royal watcher britannici, contraddistinguevano l’inimitabile Diana. X. Lady Diana, paladina dei più bisognosi. Come ha detto ...Quando si parla di stile e moda, il primo pensiero corre subito alla famiglia reale inglese. Che si tratti della più posata Kate Middleton o della ...