Lady Diana | bellezza indimenticabile e ancora molto contemporanea

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tra serie Tv, film in preparazione (Spencer con Kristen Stewart è atteso in autunno), mostre (nelle sale dell’Orangerie di Kensington Palace fino al 2 gennaio 2022 è possibile ammirare il leggendario abito da sposa, pezzo forte dell’esposizione Royal Style in the Making), rivelazioni che, a quasi 24 anni dalla sua scomparsa ancora emergono, il mito di Lady Diana continua a ispirare e lanciare mode. Il 1° luglio sarebbe stato per lei un compleanno importante: 60 anni che, ci mettiamo la mano sul fuoco, la Principessa del Popolo, da sempre fitness addicted, avrebbe raggiunto in splendida forma. Nessuna torta per lei quel giorno, ma una statua. Ovvero quella commissionata da William e Harry allo scultore Ian Rank-Broadley (colui che ha anche realizzato l’effige della Regina sulle monete) che svelata proprio nel suo giorno a Kensington Palace.