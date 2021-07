La variante Delta segna nuovo picco di contagi nel Regno Unito: 27.989 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 1 luglio 2021) Di giorno in giorno la curva dei contagi nel Regno Unito si fa sempre più ripida e oggi, a causa della variante Delta, i casi nel Paese raggiungono un nuovo picco. Secondo i dati aggiornati del governo britannico salgono a quota 27.989 nelle 24 ore censite (ma su quasi 1,3 milioni di tamponi: nuovo record nel Paese dal 23 gennaio), alimentati ormai al 99% dall’aggressiva variante Delta importata dall’India. L’effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime iniezioni giunta all’85,2% della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Di giorno in giorno la curva deinelsi fa sempre più ripida e oggi, a causa della, i casi nel Paese raggiungono un. Secondo i dati aggiornati del governo britannico salgono a quota 27.98924 ore censite (ma su quasi 1,3 milioni di tamponi:record nel Paese dal 23 gennaio), alimentati ormai al 99% dall’aggressivaimportata dall’India. L’effetto dei vaccini (con la somministrazione delle prime iniezioni giunta all’85,2% della ...

