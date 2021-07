La Trump Organization incriminata per frode fiscale di 15 anni - L'ex presidente: 'Caccia alle streghe che divide il Paese' (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization , storica holding dell'ex presidente Usa, è stata incriminata per una presunta frode fiscale durata 15 anni dalla procura distrettuale di Manhattan. La stessa procura ha accusato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 luglio 2021) La, storica holding dell'exUsa, è stataper una presuntadurata 15dalla procura distrettuale di Manhattan. La stessa procura ha accusato ...

