La Trump Organization e il suo responsabile finanziario sono stati incriminati per reati fiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) La Trump Organization, la principale azienda dell’ex presidente statunitense Donald Trump, e il suo principale responsabile finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali relativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Lo ha deciso un grand jury di Manhattan, anche se la notizia non è ancora stata comunicata ufficialmente. A pubblicare lo scoop è il Washington Post, citando due fonti informate secondo le quali le incriminazioni, decise già ieri, verranno ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 luglio 2021) La, la principale azienda dell’ex presidente statunitense Donald, e il suo principale, Allen Weisselberg,perrelativi al mancato pagamento delle tasse per i benefit dei manager della società. Lo ha deciso un grand jury di Manhattan, anche se la notizia non è ancora stata comunicata ufficialmente. A pubblicare lo scoop è il Washington Post, citando due fonti informate secondo le quali le incriminazioni, decise già ieri, verranno ...

