La Trump Organization accusata di truffa ed evasione fiscale durata 15 anni (Di giovedì 1 luglio 2021) Alla holding dell'ex presidente e al suo luogotenente, il 73enne direttore finanziario Allen Weisselberg contestati truffa e reati fiscali durati 15 anni. L'ex presidente: "Continua la caccia alle streghe politicamente motivata" Leggi su rainews (Di giovedì 1 luglio 2021) Alla holding dell'ex presidente e al suo luogotenente, il 73enne direttore finanziario Allen Weisselberg contestatie reati fiscali durati 15. L'ex presidente: "Continua la caccia alle streghe politicamente motivata"

