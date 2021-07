La testimonianza di uno dei detenuti pestati dalla Polizia penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Di giovedì 1 luglio 2021) Un caso certificato di infezione da Sars-CoV-2 aveva fatto scattare la protesta dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Poi, il giorno dopo, l’azione di circa 300 agenti della Polizia penitenziaria (52 sospesi e indagati) che hanno agito in gruppo colpendo le persone che si trovavano nell’Istituto per scontare la propria pena con testate, schiaffi, calci, pugni e manganellate. Il tutto certificato dal video pubblicato da Domani e, ora, anche dal racconto di uno di quegli uomini ripetutamente colpiti durante quella che è stata definita dagli ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Un caso certificato di infezione da Sars-CoV-2 aveva fatto scattare la protesta deideldi. Poi, il giorno dopo, l’azione di circa 300 agenti della(52 sospesi e indagati) che hanno agito in gruppo colpendo le persone che si trovavano nell’Istituto per scontare la propria pena con testate, schiaffi, calci, pugni e manganellate. Il tutto certificato dal video pubblicato da Domani e, ora, anche dal racconto di uno di quegli uomini ripetutamente colpiti durante quella che è stata definita dagli ...

