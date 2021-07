La Talpa su Canale 5 nel 2022. Piersilvio Berlusconi: «Il format è stato acquistato da Netflix ma noi siamo stati più veloci: i diritti italiani sono nostri per sei anni» (Di giovedì 1 luglio 2021) La Talpa Potrebbe essere la grande novità dei palinsesti di Canale 5 del 2022. Ad undici anni di distanza La Talpa potrebbe tornare sugli schermi Mediaset, per la prima volta sull’ammiraglia. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, a poche settimane dall’acquisto, annunciato proprio su queste pagine, del formato a livello globale da parte di Netflix. Lo ufficializza Piersilvio Berlusconi, rimarcando la bravura di essere arrivati prima di Netflix: “Come sapete il format è stato ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) LaPotrebbe essere la grande novità dei palinsesti di5 del. Ad undicidi distanza Lapotrebbe tornare sugli schermi Mediaset, per la prima volta sull’ammiraglia. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, a poche settimane dall’acquisto, annunciato proprio su queste pagine, delo a livello globale da parte di. Lo ufficializza, rimarcando la bravura di essere arrivati prima di: “Come sapete il...

