La sicurezza nel trasporto merci su strada è precaria: occorre riequilibrarla con le ferrovie (Di giovedì 1 luglio 2021) La predominanza del trasporto merci su strada ha una storia lunga nel nostro paese, e con il Covid lo squilibrio tra l’uso della ferrovia e dei Tir a favore di questi ultimi si è ulteriormente accentuato. I consumi sono stati assicurati, i servizi essenziali anche, ma sullo sfondo rimane il problema di sempre. È così che su una rete autostradale e stradale già di per se stessa insicura (ponti, viadotti, gallerie, manto stradale e segnaletica) e sotto gli standard di sicurezza, a un elevato traffico automobilistico si aggiunge quello, crescente, delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) La predominanza delsuha una storia lunga nel nostro paese, e con il Covid lo squilibrio tra l’uso della ferrovia e dei Tir a favore di questi ultimi si è ulteriormente accentuato. I consumi sono stati assicurati, i servizi essenziali anche, ma sullo sfondo rimane il problema di sempre. È così che su una rete autole ele già di per se stessa insicura (ponti, viadotti, gallerie, mantole e segnaletica) e sotto gli standard di, a un elevato traffico automobilistico si aggiunge quello, crescente, delle ...

