La rivoluzione dei satelliti per contrastare il cambiamento climatico

Promuovere un dialogo sull'uso della tecnologia spaziale per ridurre l'inquinamento, osservando da satellite il contributo effettivo di ogni Paese alla lotta al cambiamento climatico. A livello europeo, un grande contributo in questa direzione proviene da Copernicus – il programma continentale di osservazione della Terra – che fornisce lunghe serie di dati che coprono diversi decenni e permettono di rilevare i cambiamenti e le tendenze ambientali, con il potenziale di accelerare la transizione digitale ed ecologica in linea con il Green Deal europeo. Lo sviluppo e l'impiego di tecnologie satellitari, da parte di Governi e industrie, soprattutto del settore ...

