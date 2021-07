La rivelazione di Thauvin | «Maldini mi ha fatto un’offerta a gennaio»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il nuovo centrocampista del Tigres de Monterrey Florianha svelato un interessante retroscena di calciomercato Florian, nuovo centrocampista del Tigres de Monterrey, ha svelato un importante retroscena di calciomercato ai microfoni della tv messicana Multimedios: «Abbiamo parlato con il Milan da settembre. Ho ricevutoda Paolo, poi anche il Marsiglia mi hauna grande proposta, ma ne ho ricevute altra anche da Lione e Atletico Madrid. Successivamente è arrivato il Tigres e tutto è stato deciso. Non mi piace parlare di soldi, non sono in ...