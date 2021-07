La rissa che portò la Bulgaria a USA ’94 (Di giovedì 1 luglio 2021) La Bulgaria del 1994 è stata una delle squadre più iconiche degli anni Novanta, una delle formazioni che per eccellenza ha rappresentato il passaggio dal calcio socialista a quello post-sovietico. Sulle teste di quei calciatori, che portavano ancora con sé i calcinacci di un sistema appena crollato, gravitava una globalizzazione che li avrebbe resi famosi in tutto il mondo. Da un punto di vista puramente calcistico quella era una buona nazionale, dove sulla cultura sportiva del blocco sovietico si erano impiantati i semi del più moderno calcio dell’Europa Occidentale. Non era una formazione di campioni, ma una squadra spietata che aveva approfittato di tutte le ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladel 1994 è stata una delle squadre più iconiche degli anni Novanta, una delle formazioni che per eccellenza ha rappresentato il passaggio dal calcio socialista a quello post-sovietico. Sulle teste di quei calciatori, che portavano ancora con sé i calcinacci di un sistema appena crollato, gravitava una globalizzazione che li avrebbe resi famosi in tutto il mondo. Da un punto di vista puramente calcistico quella era una buona nazionale, dove sulla cultura sportiva del blocco sovietico si erano impiantati i semi del più moderno calcio dell’Europa Occidentale. Non era una formazione di campioni, ma una squadra spietata che aveva approfittato di tutte le ...

Advertising

SusannaCeccardi : Siamo alle solite a Lecco è andata in scena una paurosa rissa tra immigrati in mezzo ai binari. Una situazione surr… - fabriziodavoli1 : @Lillyb0971 C'è stata una bella protesta in Corsica 2 anni fa. Musulmane col burkini e mariti che protestavano per… - Kick57624616 : RT @4everAnnina: Nel frattempo una scienziata al primo anno di Agraria dice che i giovani continuano a portare la mascherina come simbolo d… - Graziel61378046 : RT @ElisabettaCari4: Questo Bölüm ci ha regalato il momento catartico di Serkan che aspettavamo da tanto tempo ?? e ci ha ripagato dell'amar… - bianca_log : RT @adessounpomeno: «Eh signora mia però era una rissa con schiamazzi» e altri modi per farci sapere che del non capire un cazzo avete fat… -