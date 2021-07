La ripresa del turismo residenziale tarda ad arrivare (Di giovedì 1 luglio 2021) La ripresa del turismo residenziale in Italia tarda ad arrivare: questa la valutazione di Otex, osservatorio promosso dall’associazione Property Managers Italia. sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladelin Italiaad: questa la valutazione di Otex, osservatorio promosso dall’associazione Property Managers Italia. sat/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

amnestyitalia : La ministra Lamorgese ha annunciato la ripresa del percorso di aggiudicazione, fornitura e sperimentazione delle Ta… - Assolombarda : 'La riforma del #fisco è un punto cruciale, oggi più che mai necessaria per dare slancio di lunga durata alla ripre… - matteorenzi : Firenze è una città diventata grande dopo la pandemia della peste del 1348: una cosa analoga può capitare al nostro… - Piero351516325 : RT @Ecatetriformis: Il grande successo dei sindacati (cit.) Vedo segni di ripresa (cit. messia del governodeipeggiori) Chissà in quale un… - Ecatetriformis : Il grande successo dei sindacati (cit.) Vedo segni di ripresa (cit. messia del governodeipeggiori) Chissà in qual… -