La rincorsa di Zaza e lo scavino di Pellè: Italia ricordi quei rigori? (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Era il 2 luglio 2016 e l'Italia veniva eliminata ai rigori dalla Germania all'Europeo. Fatali gli errori gravissimi di Zaza e Pellè che divennero virali rispettivamente per la loro rincorsa lunghissima e il gesto dello scavetto. Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 luglio 2021) Era il 2 luglio 2016 e l'veniva eliminata aidalla Germania all'Europeo. Fatali gli errori gravissimi diche divennero virali rispettivamente per la lorolunghissima e il gesto dello scavetto.

ky_gaard : Pobba con la rincorsa come zaza a euro 2016 - tripletista7 : @Daniele04288601 @Falconero1987 Concordo amico. Però di pelle ho un bel ricordo, Zaza invece no, in quella spedizio… -

Ultime Notizie dalla rete : rincorsa Zaza Euro 2021, gli Autogol lanciano il tormentone italiano: testo e video di 'Coro Azzurro', con Arisa e Ludwig ... Nesta e Maldini Tutti allo stadio a gridare impazziti E forza Azzurri qua E forza azzurri la L'Italia segnerà ma state attenti al VAR Lo scavino di Pellè La rincorsa di Zaza Ma se non tifi godi solo ...

Torino - Benevento noia e 1 - 1, giallorossi in pullman per 12 ore ... il Benevento gioca, fa girare palla ma senza occasioni, il Toro aspetta, stanco della rincorsa e ... Zaza è in ribasso, lontano dalla nazionale, calcia fuori, è discontinuo e non sempre motivato. ...

L'Europeo e i rigori: da Panenka al "cucchiaio" fino a Pellè e Zaza nel 2016 La Gazzetta dello Sport ... Nesta e Maldini Tutti allo stadio a gridare impazziti E forza Azzurri qua E forza azzurri la L'Italia segnerà ma state attenti al VAR Lo scavino di Pellè LadiMa se non tifi godi solo ...... il Benevento gioca, fa girare palla ma senza occasioni, il Toro aspetta, stanco dellae ...è in ribasso, lontano dalla nazionale, calcia fuori, è discontinuo e non sempre motivato. ...