«La procura si accerti che quel video di revenge porn non sia finito in rete»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : procura accerti

askanews

"Per questo come due anni fa - continua Rocca - sono stato costretto, di nuovo, a presentare un esposto alladella Repubblica, affinchéla condotta tenuta dal Sindaco di Roma Virginia ...... in questa circostanza, la vittima incaricherà un medico legale perchél'entità delle ...gli conferisce un mandato privato che è del tutto simile a quello conferito al legale con la; la ...L’ex presidente Trump ha rigettato l’inchiesta come «una cosa senza senso», e ripete ai suoi sostenitori che è vittima di una «caccia alle streghe» ...I periti, assistiti dai carabinieri forestali, hanno prelevato per il momento otto campioni di terra. Il keu, è bene precisarlo, secondo l’accusa sarebbe stato riversato all’insaputa dell’azienda. In ...