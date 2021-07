La prima volta di Giovanni Storti da solo sullo schermo con ‘Boys’, e gli altri film in uscita (Di giovedì 1 luglio 2021) Da più di trent’anni siamo abituati a vederli sempre insieme: Aldo, Giovanni e Giacomo. Poi d’un tratto arriva Davide Ferrario, che prende Giovanni Storti, “er pignolo” avrebbe detto Carlo Croccolo, e lo mette alla batteria di una band anni ’70 oggi oramai sciolta e galleggiante, sì e no, nel dimenticatoio. Boys, titolo di questa commedia musicale e nome della band in questione, vede protagonisti con Storti Neri Marcoré, Marco Paolini e Giorgio Tirabassi. Poker d’assi inedito e completato dal “quinto Beatle”, il giornalista fan, un po’ pasticcione e un po’ impavido, che li convincerà a tornare insieme, Paolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) Da più di trent’anni siamo abituati a vederli sempre insieme: Aldo,e Giacomo. Poi d’un tratto arriva Davide Ferrario, che prende, “er pignolo” avrebbe detto Carlo Croccolo, e lo mette alla batteria di una band anni ’70 oggi oramai sciolta e galleggiante, sì e no, nel dimenticatoio. Boys, titolo di questa commedia musicale e nome della band in questione, vede protagonisti conNeri Marcoré, Marco Paolini e Giorgio Tirabassi. Poker d’assi inedito e completato dal “quinto Beatle”, il giornalista fan, un po’ pasticcione e un po’ impavido, che li convincerà a tornare insieme, Paolo ...

