La portella potrebbe riaprire ma con i dissuasori. Idea trenino per il porto antico

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : portella potrebbe

corriereadriatico.it

Le telecamere hanno registrato accessi di moto, motorini e perfino una Smart dallaSanta Maria. Con gli altri enti stiamo ridefinendo le regole di accesso al porto. Con il sindaco ci siamo ...L'operazioneessere finalizzata nel terzo trimestre del 2021. 'Minelli è un marchio forte e iconico, tra i preferiti dalle donne francesi - hanno dichiarato Collaert e- . Siamo ...ANCONA - Un trenino per agevolare l’accesso al Porto antico. Riapertura della Portella Santa Maria dopo l’installazione dei dissuasori. Rivedere l’accesso in sicurezza alla ...Riaprire Portella Santa Maria e il molo della Lanterna Rossa, ma nessuna buona notizia per i ristoratori del Porto Antico e per gli amanti di bici, monopattini e skateboard. L’ordinanza 35 proposta e ...