La nuova vita di Elga Profili dopo Uomini e donne

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 luglio 2021) Chiunque segua il format di Canale 5da molto tempo, non può non chiedersi che fine abbia fatto, una storica dama che sedeva in studio ed è stata una delle maggiori protagoniste del talk-show. La donna viene ricordata per la la storia con il cavaliere Antonio Jorio e poi con Samuel. Entrambe però non si conclusero positivamente. E’ orami molto tempo che è uscita dal programma, ma che cosa fa ora? Temptation Island 8, Guendalina Cavassi smaschera un fidanzato La Tavassi ha fatto sapere di ...