La nana bianca più piccola mai vista prima

(Di giovedì 1 luglio 2021) (Immagine: Giuseppe Parisi)Unada record, come non se ne erano mai viste. Contiene una volta e mezzo la massa del Sole, ma è “impacchettata” in una sfera il cui diametro è poco più grande di quello della nostra Luna. È spenta da tempo, genera un fortissimo campo magnetico, ruota molto velocemente su se stessa e si sta ancora rimpicciolendo, il che fa temere che possa diventare instabile e esplodere in una supernova. I dettagli di questa incredibile stella sono descritti in un articolo appena pubblicato su Nature da un’équipe di scienziati del Caltech, tra cui l’italiana Ilaria Caiazzo. Lasi chiama ...