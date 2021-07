La Jomi Salerno riparte da Laura Avram: novità nello staff (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Toccherà ancora ad Elena Laura Avram guidare la Jomi Salerno nella stagione 2021/22. Una riconferma guadagnata sul campo dalla giovane allenatrice che, al suo esordio tra i senior dopo i brillanti risultati ottenuti alla guida delle formazioni Under, ha già conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa. Importanti novità, invece, si registrano all’interno dello staff. Dopo 13 stagioni scandite da straordinari risultati, lascia l’incarico di preparatore atletico il professore Franco Saracino, per anni pilastro dei successi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Toccherà ancora ad Elenaguidare lanella stagione 2021/22. Una riconferma guadagnata sul campo dalla giovane allenatrice che, al suo esordio tra i senior dopo i brillanti risultati ottenuti alla guida delle formazioni Under, ha già conquistato uno Scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa. Importanti, invece, si registrano all’interno dello. Dopo 13 stagioni scandite da straordinari risultati, lascia l’incarico di preparatore atletico il professore Franco Saracino, per anni pilastro dei successi ...

