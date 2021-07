La guerra M5s arriva in Campidoglio | quattro grillini fuori dalla maggioranza

Advertising

bendellavedova : Grillo non lascia a Conte il M5S della rivoluzione giacobina e populista ma raddoppia: ovvio. Il Pd aveva scommesso… - AvoiceBe : RT @lauracesaretti1: Leggo commoventi messaggi di parlamentari M5s che supplicano di poter leggere il famoso “statuto” su cui è scoppiata l… - _fpaolo : RT @lauracesaretti1: Leggo commoventi messaggi di parlamentari M5s che supplicano di poter leggere il famoso “statuto” su cui è scoppiata l… - AlessandroVi69 : RT @lauracesaretti1: Leggo commoventi messaggi di parlamentari M5s che supplicano di poter leggere il famoso “statuto” su cui è scoppiata l… - Romy44224741 : RT @lauracesaretti1: Leggo commoventi messaggi di parlamentari M5s che supplicano di poter leggere il famoso “statuto” su cui è scoppiata l… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra M5s

Il Foglio

La mediazione di Di Maio Questa mattina l'ex capo politico delsi è recato nell'abitazione di ... far sì che entrambi sotterrino l'ascia di. Lo scontro Conte - Grillo Intanto il futuro del ...... finirebbe per drenare voti e consensi - oltre che alo a quel che ne resterà - anche a un ... E tutti appesi alla 'dei Beppe'. Non sono solo fatti loro.Quattro consiglieri abbandonano il gruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea Capitolina in dissenso con la ricandidatura di Virginia Raggi. I grillini in Aula ora sono solo 19 (su 49) ...L'ex premier rivendica di essere sempre stato trasparente: "Sono pronto a pubblicare lo scambio di mail" con il fondatore del Movimento. Da lui, dice, "poste condizioni umilianti" ...