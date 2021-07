La Guardia costiera libica spara al barcone di migranti: il video girato dalla Sea Watch (Di giovedì 1 luglio 2021) La Guardia costiera libica ha esploso dei colpi, lanciato oggetti e cercato di speronare un barcone con a bordo circa 60 migranti che stavano tentando di raggiungere l’Europa. A documentare quanto accaduto in zona SAR maltese sono i filmati girati dall’equipaggio del Seabird, l’aereo usato dall’Ong tedesca Sea Watch per monitorare il Mediterraneo centrale “Ieri Seabird ha documentato un violento attacco della cosiddetta Guardia costiera libica in zona SAR maltese”, si legge nel tweet pubblicato oggi da SeaWatch, in cui ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Laha esploso dei colpi, lanciato oggetti e cercato di speronare uncon a bordo circa 60che stavano tentando di raggiungere l’Europa. A documentare quanto accaduto in zona SAR maltese sono i filmati girati dall’equipaggio del Seabird, l’aereo usato dall’Ong tedesca Seaper monitorare il Mediterraneo centrale “Ieri Seabird ha documentato un violento attacco della cosiddettain zona SAR maltese”, si legge nel tweet pubblicato oggi da Sea, in cui ...

SeaWatchItaly : ?? Ieri #Seabird ha documentato un violento attacco della cosiddetta guardia costiera libica in zona SAR maltese. I… - SeaWatchItaly : ?? Intercettazione violenta in zona SAR maltese in corso: la cosiddetta guardia costiera libica spara in acqua per f… - SeaWatchItaly : ?? Intorno alle 19 di ieri l'equipaggio di #Seabird ha ascoltato via radio la segnalazione di un barchino in diffico… - GalbiatiRoberto : RT @tomfratti: Incredibile comportamento di cosiddetta 'guardia costiera libica' che spara e deliberatamente cerca di speronare barca di #m… - modern_amnesiac : RT @SeaWatchItaly: ?? Ieri #Seabird ha documentato un violento attacco della cosiddetta guardia costiera libica in zona SAR maltese. I video… -