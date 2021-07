LA “FRECCIA” DAVIS MENSAH PER L’ATTACCO DEL PORDENONE

Leggi su udine20

(Di giovedì 1 luglio 2021) IlCalcio comunica l’ingaggio dell’attaccante. Il calciatore, classe ’91, si è legato al Club neroverde con un contratto biennale, fino a giugno 2023.è un attaccante esterno, che fa della velocità e della forza fisica le sue doti migliori. Nelle ultime quattro stagioni è stato un punto di riferimento della Triestina: in 130 presenze ha realizzato 20 gol e fornito 13 assist. In precedenza il nuovo calciatore delera stato protagonista con la maglia della Virtus Verona. Powered by WPeMatico