La Francia si aggiunge ai tanti Paesi che già permettono la procreazione assistita a tutte. E l'Italia come sempre è fanalino di coda (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi in Francia le donne single e le coppie lesbiche avranno accesso ai trattamenti di fecondazione assistita finora riservati alle coppie eterosessuali. Potranno cioè ricorrere alle banche dei gameti congelati per ottenere una gravidanza. La banca del seme principalmente, ma anche quella degli ovociti. Esattamente così come è consentito per le coppie eterosessuali. Leggi anche › La (dura) verità della fecondazione assistita › Adozione e fecondazione assistita: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi inle donne single e le coppie lesbiche avranno accesso ai trattamenti di fecondazionefinora riservati alle coppie eterosessuali. Potranno cioè ricorrere alle banche dei gameti congelati per ottenere una gravidanza. La banca del seme principalmente, ma anche quella degli ovociti. Esattamente cosìè consentito per le coppie eterosessuali. Leggi anche › La (dura) verità della fecondazione› Adozione e fecondazione: ...

