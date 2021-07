Advertising

motosprint : La famiglia #Gresini ha donato tre dispositivi all'USL di #Bologna - Ravenna24ore : Cinquantamila euro per l’ospedale Maggiore dalla famiglia di Fausto Gresini - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: La famiglia di Fausto: 'Abbiamo portato avanti il suo volere' #FaustoGresini #GresiniRacing #MotoGP - motograndprixit : La famiglia di Fausto: 'Abbiamo portato avanti il suo volere' #FaustoGresini #GresiniRacing #MotoGP - steferrari85 : @BaffiGiuseppe @susannalegrenzi @cris_cersei E con questo? Gli imbecilli sono ovunque. Mi piacerebbe farla parlare… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia Gresini

È avvenuta mercoledì 30 giugno la consegna di un assegno di circa 50000 euro da parte dellaal Centro di Formazione del Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL di Bologna. La somma, raccolta per onorare la memoria di Fausto, verrà utilizzata per acquistare tre ...50 mila euro a favore dell'Ospedale Maggiore di Bologna grazie alla campagna di raccolta fondi ideata dallae dal team di Fausto. È stata una delle ultime volontà distesso: aiutare l'ospedale dove per mesi è stato ricoverato. La consegna simbolica dell'assegno è avvenuta nella sede ...I macchinari verranno acquistati grazie alle donazioni raccolte in seguito alla scomparsa dell'ex pilota imolese e fondatore dell'omonimo team ...Consegnata ieri, in una sobria ma partecipata cerimonia, la somma raccolta attraverso la campagna di donazioni avviata in seguito alla scomparsa di Fausto Gresini. Toccanti le parole del dottor Nicola ...