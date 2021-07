“La Cina sta costruendo 145 silos per missili balistici intercontinentali”: allarme del centro studi Usa dopo scontri post-vertici G7 e Nato (Di giovedì 1 luglio 2021) A circa due settimane dai vertici del G7 e della Nato nei quali gli Stati Uniti hanno rimarcato il ruolo svolto dalla Cina non solo come competitor commerciale, ma anche come minaccia alla sicurezza del Blocco Atlantico, dal Paese asiatico arriva la notizia della costruzione di oltre cento nuovi silos per missili balistici intercontinentali, in grado di raggiungere anche gli Stati Uniti, in un’area desertica viCina alla città nord occidentale di Yumen. Una scoperta degli esperti del James Martin Center for Nonproliferation studies di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021) A circa due settimane daidel G7 e dellanei quali gli Stati Uniti hanno rimarcato il ruolo svolto dallanon solo come competitor commerciale, ma anche come minaccia alla sicurezza del Blocco Atlantico, dal Paese asiatico arriva la notizia della costruzione di oltre cento nuoviper, in grado di raggiungere anche gli Stati Uniti, in un’area desertica vialla città nord occidentale di Yumen. Una scoperta degli esperti del James Martin Center for Nonproliferationes di ...

