La Cina minaccia Taiwan: “Distruggeremo ogni forma di indipendenza” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente cinese, Xi Jinping, ha promesso di completare la “riunificazione” di Taiwan alla Cina e di “distruggere” ogni tentativo di indipendenza formale dell’isola dalla madrepatria, suscitando la grave reazione del governo di Taipei, che ha criticato aspramente il Partito comunista definendo il regime di Pechino una “dittatura“, e rischiando la reazione degli Stati Uniti, tenuti per legge a intervenire in caso di attacco cinese. “Risolvere la questione di Taiwan e realizzare la completa riunificazione della madrepatria sono i compiti storici incrollabili del Partito comunista cinese ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Il presidente cinese, Xi Jinping, ha promesso di completare la “riunificazione” diallae di “distruggere”tentativo dile dell’isola dalla madrepatria, suscitando la grave reazione del governo di Taipei, che ha criticato aspramente il Partito comunista definendo il regime di Pechino una “dittatura“, e rischiando la reazione degli Stati Uniti, tenuti per legge a intervenire in caso di attacco cinese. “Risolvere la questione die realizzare la completa riunificazione della madrepatria sono i compiti storici incrollabili del Partito comunista cinese ...

