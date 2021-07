La Brigata Bersaglieri Garibaldi in missione in Lettonia. Pellegrino (Iv): “Plauso e sostegno” (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPassaggio di consegne, presso la base militare di Adazi (Lettonia), tra i contingenti militari italiani che si alternano nella condotta della missione NATO denominata ‘Baltic Guardian – Enhanced Forward Presence’. Ad assumere la responsabilità è stata un’unità composita appartenente per la quasi totalità dalla Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’. La Brigata Garibaldi è una delle unità di punta dell’Esercito Italiano, pertanto, non può passare inosservato il legame con la Regione Campania dei nostri militari schierati in Lettonia e il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPassaggio di consegne, presso la base militare di Adazi (), tra i contingenti militari italiani che si alternano nella condotta dellaNATO denominata ‘Baltic Guardian – Enhanced Forward Presence’. Ad assumere la responsabilità è stata un’unità composita appartenente per la quasi totalità dalla’. Laè una delle unità di punta dell’Esercito Italiano, pertanto, non può passare inosservato il legame con la Regione Campania dei nostri militari schierati ine il ...

