La bioeconomia in Italia vale 317 mld (Di giovedì 1 luglio 2021) In Italia nel 2020 la bioeconomia ha generato un valore di 317 miliardi di euro e ha dato un lavoro a poco meno di due milioni di persone. È quanto emerge dal Rapporto “La bioeconomia in Europa”, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster Spring e Assobiotec-Federchimica. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 luglio 2021) Innel 2020 laha generato un valore di 317 miliardi di euro e ha dato un lavoro a poco meno di due milioni di persone. È quanto emerge dal Rapporto “Lain Europa”, redatto dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster Spring e Assobiotec-Federchimica. abr/gtr su Il Corriere della Città.

