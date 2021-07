Advertising

raffaellapaita : «Atleti con e senza disabilità saranno insieme. I Giochi sono il sogno per ogni atleta e poi la nascita della Bebe… - Corriere : Bebe Vio lancia la sua Academy: «Atleti con e senza disabilità saranno insieme» - fachetti3333 : RT @Gazzetta_it: La Bebe Academy: lezioni di sport a giovani disabili e normodotati #bebevio - Gazzetta_it : La Bebe Academy: lezioni di sport a giovani disabili e normodotati #bebevio - ReggioViva : RT @raffaellapaita: «Atleti con e senza disabilità saranno insieme. I Giochi sono il sogno per ogni atleta e poi la nascita della Bebe Vio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Academy

Vio è la solita valanga di parole ed entusiasmo quando racconta l'ultimo progetto in cui è ... ma vogliamo ispirare anche tutti i bambini che faranno parte di questa. Vogliamo fargli ...I Giochi sono il sogno per ogni atleta e poi la nascita dellaVioè un altro sogno che si realizza". Un aiuto perché bimbi e giovani possano fare sport. "Lo volevo da tanto. Vorrei che ...Bebe Vio e Nike annunciano oggi il lancio della Bebe Vio Academy, un progetto inclusivo per rendere lo sport accessibile a tutti ...Una buona, anzi un'ottima notizia: la schermitrice più famosa d'Italia, Bebe Vio, torna a inondare con la sua forza e positività il Cosmo, lanciando in collaborazione con Nike un nuovo, meraviglioso p ...