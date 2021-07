Kim Kardashian lancia l’intimo dell’atlete Usa alle Olimpiadi di Tokyo (Di giovedì 1 luglio 2021) Kim Kardashian crea la linea di intimo ufficiale del Team USA per Tokyo 2020. La linea Skims di Kim Kardashian entra definitivamente anche nel mondo dello sport. La giunonica ex signora West ha, infatti, creato una collezione di intimo appositamente per la nazionale americana in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. La linea di intimo sarà creata anche per gli atleti paralimpici a stelle e strisce. La linea della Kardashian per le Olimpiadi avrà il logo del Team USA, la bandiera americana e i cinque cerchi olimpici. La star e impenditrice di successo ha dichiarato che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 1 luglio 2021) Kimcrea la linea di intimo ufficiale del Team USA per2020. La linea Skims di Kimentra definitivamente anche nel mondo dello sport. La giunonica ex signora West ha, infatti, creato una collezione di intimo appositamente per la nazionale americana in vista delle prossimedi. La linea di intimo sarà creata anche per gli atleti paralimpici a stelle e strisce. La linea dellaper leavrà il logo del Team USA, la bandiera americana e i cinque cerchi olimpici. La star e impenditrice di successo ha dichiarato che ...

